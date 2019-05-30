Son dakika | Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe bomba transfer haberleri art arda geliyor

Gelecek sezon taraftarının gönlünü şampiyonluk ile kazanmayı hedefleyen sarı lacivertli takım transfer için düğmeye bastı. Defans, orta saha ve forvet mevkileri için birçok isim ön plana çıkarken bu isimler ile ilgili de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe transfer haberleri yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan ve imzaya en yakın olan isimleri bu başlık altından takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İMZA AN MESELESİ

8 Haziran'da başlayacak transfer dönemi öncesi sarı lacivertli takımda hareketli saatler yaşanıyor. Transferin en hızlı takımı olması beklenen Fenerbahçe, aynı takımdan 3 oyuncu ile ilgileniyor. Bazı oyuncular ile de anlaşma çok yakın.

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız isimler;