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Son dakika | 'de flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe bomba art arda geliyor

Spor Toto Süper Lig’de sezon boyunca gösterdiği performans ile büyük hayal kırıklığı yaratan sarı lacivertli takım gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için şimdiden düğmeye bastı. 8 Haziran’da başlayacak olan yaz transfer dönemi öncesi peş peşe gelmeye devam ediyor. Semih Özsoy’un ‘şimdi aksiyon zamanı’ açıklamasının ardından son dakika transfer haberleri yakından takip ediliyor. İşte sarı lacivertli takıma en yakın olan yıldız isimler!

Giriş Tarihi: 30.5.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 17:24
Son dakika | Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe bomba transfer haberleri art arda geliyor

Gelecek sezon taraftarının gönlünü şampiyonluk ile kazanmayı hedefleyen sarı lacivertli takım transfer için düğmeye bastı. Defans, orta saha ve forvet mevkileri için birçok isim ön plana çıkarken bu isimler ile ilgili de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan ve imzaya en yakın olan isimleri bu başlık altından takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İMZA AN MESELESİ

8 Haziran'da başlayacak transfer dönemi öncesi sarı lacivertli takımda hareketli saatler yaşanıyor. Transferin en hızlı takımı olması beklenen Fenerbahçe, aynı takımdan 3 oyuncu ile ilgileniyor. Bazı oyuncular ile de anlaşma çok yakın.

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız isimler;

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Son dakika | Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Fenerbahçe bomba transfer haberleri art arda geliyor
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