Yacine Brahimi’de fark kapanmıyor

Fenerbahçe'nin sol açık bölgesi için transfer listesinde bulundurduğu Yacine Brahimi'ye yaptığı teklif ile oyuncunun istekleri arasında büyük fark olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Brahimi'ye 3 yıllık teklif yaptı. Teklifin toplam bedelinin 12 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi. Ancak Brahimi'nin menajerlerinin 6 milyon Euro'su imza parası olmak üzere üç yıllık toplam 20 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe bu taleplerin ardından transferde beklemeye geçti. Brahimi'nin özellikle Premier Lig'den gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacağı, ilk tercihinin İngiltere olduğu gelen bilgiler arasında.



KOCAMAN SAHİP ÇIKTI!

Fenerbahçe ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan İsmail Köybaşı, gelecek sezon takımda olmayacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın olumsuz rapor verdiği İsmail ile bu yüzden henüz bir görüşme yapılmadı. 29 yaşındaki sol beki Aykut Kocaman'ın istediği ve Konyaspor'a almayı planladığı ifade edildi.



SOLDADO VEDA ETTİ

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado, dün Instagram'dan veda niteliğinde bir paylaşım yaptı. Evindeki eşyaların toplanmış ve kolilenmiş halini paylaşan Soldado'nun, ülkesi İspanya'ya döndüğü öğrenildi. 34 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den sonraki durağı Getafe olacak.

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