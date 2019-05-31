Fuat Çapa, Eskişehirspor ile nikâh tazeliyor

Spor Toto 1. Lig'de sezonu deplasmanda 3-2'lik Boluspor mağlubiyetiyle 35 puan toplayarak 14. sırada tamamlayan Eskişehirspor'da yeni yönetim, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Fuat Çapa'ya teklif sunmaya hazırlanıyor. Takıma kattıklarıyla siyah-kırmızılı camianın beğenisini toplayan Fuat Çapa ile masaya oturmaya hazırlanan EsEs'in yeni yönetimi, tecrübeli teknik adamla nikâh tazelemek istiyor. Eskişehirspor'da 1 sezon görev yapan ve transfer tahtası, borçlar, kulübe gelen icralar gibi yaşanan maddi-manevi sorunlara rağmen takımı kümede tutmayı başaran Fuat Çapa'nın da siyah kırmızılı takımı yeniden çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Fuat Çapa, Kulüp Başkanı Osman Taş ile görüştüğünü söyledi. Fuat Çapa, "Dün Osman Başkanımız beni aradı. Telefonla görüştük. Önümüzdeki günlerde bir araya gelip tekrar görüşeceğiz" dedi.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş da Fuat Çapa'nın takımdaki emeğinin çok olduğunu ve anlaşmaya çalışacaklarını söylemişti.