John Ogu formayı sırtına geçirdi

İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi bu ayın sonunda dolacak olan John Ogu, Trabzonspor için gün sayıyor. Bordo-mavili ekibin transfer listesinde yer alan Nijeryalı orta saha, her fırsatta bordo-mavili formayı giymeyi çok istediğini dile getirirken bunu resmen olmasa da gerçekleştirdi!
31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor formasıyla yaptığı idmandan görüntülerini, arkadaşları sosyal medyadan paylaştı. Bordo-mavili taraftarlar, paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.
TS CLUB'LARDA YENİ SEZON HEYECANI
Trabzonspor'un yeni sezon formaları bugün satışa çıkacak. Ancak formaların sosyal medyaya sızdırılması kulüpte üzüntü ile karşılandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Elinizde yeni sezon formalarımızın görseli varsa paylaşın. Ama bu durum karşısında üzgünüz çünkü o fotoğraflarda formaların gerçek güzellikleri görülmüyor. Yakından görmek isterseniz TS Club'larda bakabilirsiniz çünkü formalarımız bugün satışa çıkıyor" ifadelerine yer verildi.
JAPONLARA DA HER YER TRABZON!
Trabzonspor, Karadeniz gezisi kapsamında Trabzon'a gelen Japon öğrencileri Şenol Güneş Spor Kompeksi'nde ağırladı. Yetkililerden kulüp hakkında bilgi alan öğrenciler, TS Club'tan alışveriş yaparken statta, "Bize her yer Trabzon"
diye tezahürat yaptı.