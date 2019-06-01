John Ogu formayı sırtına geçirdi

CLUB'LARDA

BUGÜN NELER OLDU

İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi bu ayın sonunda dolacak olan John Ogu, Trabzonspor için gün sayıyor.31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor formasıyla yaptığı idmandan görüntülerini, arkadaşları sosyal medyadan paylaştı. Bordo-mavili taraftarlar, paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.Trabzonspor'un yeni sezon formaları bugün satışa çıkacak. Ancak formaların sosyal medyaya sızdırılması kulüpte üzüntü ile karşılandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Elinizde yeni sezon formalarımızın görseli varsa paylaşın. Ama bu durum karşısında üzgünüz çünkü o fotoğraflarda formaların gerçek güzellikleri görülmüyor. Yakından görmek isterseniz TS Club'larda bakabilirsiniz çünkü formalarımız bugün satışa çıkıyor" ifadelerine yer verildi.Trabzonspor, Karadeniz gezisi kapsamında Trabzon'a gelen Japon öğrencileri Şenol Güneş Spor Kompeksi'nde ağırladı. Yetkililerden kulüp hakkında bilgi alan öğrenciler, TS Club'tan alışveriş yaparken statta,diye tezahürat yaptı.