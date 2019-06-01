Şenol Güneş, Mircea Lucescu’yu solladı

Milli Takım'da Lucescu'dan kulübeyi teslim alan teknik patron Şenol Güneş üçte üç ile yoluna devam ederken, istatistiklerde de Rumen hocanın üzerine çıktı. Güneş'in takımın başında olduğu 3 maçta toplam 8 gol atan ay-yıldızlı ekip, ortalama yüzde 54 topla oynayıp, 11 şut, 6 isabetli şut atıp 451 isabetli pas yaptı ve yüzde 84,3'lük pas başarı yüzdesi yakaladı.

Mircea Lucescu ile çıktığı son üç maçı ise gol atamadan 2 yenilgi, 1 beraberlikle tamamlayan milliler, bu mücadelelerde ise yüzde 52 topla oynayıp, maç başına 10 şut ve 3 isabetli şut atıp, 386 isabetli pas ve yüzde 79'luk pas başarı yüzdesine ulaşabilmişti.

AY-YILDIZLILAR ANTALYA'DA ÇALIŞTI

Hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 yenerek moral bulan A Milli Futbol Takımı, Özbekistan karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antalya'da kamp yapan ay-yıldızlı ekip akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. Bu arada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.