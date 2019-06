Bizim temel prensibimiz adalet&liyakat

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı dün Ankara'da gerçekleştirildi. 11.00'de başlayan genel kurulda daha önce adaylık başvurusu yapan 4 isim gerekli şartları yerine getiremezken tek aday olarak seçime giren Nihat Özdemir, 183 delegeden 179'unun oyunu alarak 4 yıllık dönem için TFF'nin yeni başkanı seçildi.Ayrıca TFF Genel Kurulu'nda Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ayrı ayrı ibra oylamasına sunuldu. Üyeler her iki başkanı da ibra etti. Denetleme Kurulu da ibra edildi.



ŞEFFAF BİR YÖNETİM OLACAĞIZ

Seçim sonrası kürsüye gelen Nihat Özdemir, camiaya teşekkür ederek birlik mesajları verdi. "Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak" diyen Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Önümüzde kesintisiz olarak Türk futbolunu yukarı taşıyacağımız 4 yıllık süre bulunmaktadır. Bu süreçte ben ve arkadaşlarım, elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz.

Tüm futbol kamuoyunu ilgilendiren konularda ise şeffaf bir biçimde tüm paydaşların görüşlerini aldıktan sonra konsensüs oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yola çıkarken herkes bana 'Çok zor bir işe giriyorsun' dedi. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu kolay bir yer değil. Bunun farkındayım ama Türk futbolunu yukarıya taşımak yönetim kurulumuzla beraber benim de en büyük mükâfatım olacaktır.

İletişimin gücüne hep inandım. Önümüzdeki dönemde kısır iç tartışmaları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak hedefe odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz futbolunu dünyada hak ettiği saygın yere çıkartmak ve Türkiye'deki futbolu bir eğlence ve şölen haline getirmek için el ele vermenin tam zamanı diye düşünüyorum. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Bize karşı ön yargılı olmayın. Herkes bize güvensin, çok güzel işler yapacağız.







KURULLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Ana hedeflerimizden biri olan EURO 2020'ye katılabilmek için ne gerekiyorsa o desteği vermeye hazırız. Fransa ve İzlanda ile 2 kritik maçımız var. Bu karşılaşmalardan alacağımız sonuçlar çok önemli. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elimizden geleni yapacağız.

Yabancı sayısı konusunda çalışmalarımız olacak. En iyi çözümü bulmaya çalışacağız. MHK ve diğer kurullara atamalar için çalışmalara başlayacağız. Yeni sezon hazırlığını yapacağız.



KİMLER OY KULLANDI?

TFF Başkanlık seçimlerinde Süper Lig ile birlikte alt liglerde mücadele eden kulüplerin temsilcileri oy kullandı. Süper Lig'de her kulüpte başkanla birlikte toplamda 7 delege; Spor Toto 1. Lig kulüplerinde başkan ve 1 delege; 2 ve 3. lig temsilcilerinde ise sadece kulüp başkanları oy kullandı.



TFF'NİN BÜTÇESİ 866 MİLYON TL

31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki hesap ve faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi. Denetleme Kurulu'nun raporu da delegeler tarafından kabul edildi. TFF'nin faaliyet raporunda yeni dönem bütçesi 866 milyon 510 bin lira olarak öngörüldü. Bütçe geçen yıla oranla 226 milyon liralık bir artış gösterdi.



STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLDİ

Kulüpleri yüksek borçlardan kurtarmak için Türkiye Bankalar Birliği ile varılan prensip anlaşması gereği, statü değişikliği yapılması teklifi genel kurulda kabul edildi. Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu ana statüsünde TBB'nin talebi doğrultusunda düzenleme yapacak.



ANALİZ



Murat ÖZBOSTAN



Birlik ve beraberlik olursa her sorun çözülür

TFF Yönetim Kurulu'nu zorlu bir görev bekliyor.. Mevcut yönetimin başarılı olması için sürekli tartışılan ve yıpranan kurullarla ilgili önemli kararlar almaları şart.. Futbolun sorunu altyapı, borçlar ve hakemler.. Altyapılara yatırım yapılması için kulüplere yeni şartlar getirilmeli.. Koca sezona hakemler damga vurdu.. Mesala seçilen yeni MHK'nin ilk işi de Cüneyt Çakır'ın önderliğinde bir hafta hakemleri kampa almak olmalı.. Çakır anlatsın onlar dinlesin! Milli Takım çok dibe vurmuştu.. Bu yönetimin en büyük şansı Şenol Güneş olacak.. Milli Takım'a atanacak yönetici de bu açıdan önemli.. Hamit Altıntop, Almanya ve Avrupa yüzümüz olarak önemli çalışmalar yapabilir.. İş bölümü iyi yapılırsa TFF de verimli olur..

BUGÜN NELER OLDU