Beşiktaş'ın transferde rotası Dortmund! Ömer Toprak ve Shinji Kagawa...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, transfer için kolları sıvadı. Tecrübeli çalıştırıcı yönetimden ilk etapta Shinji Kagawa ve Ömer Toprak'ı talep etti. Siyah-beyazlı takımla 4 aylık macerası sona eren Kagawa, ilk 11'de düzenli olarak forma giyemediği için ayrılık kararı almıştı. Tecrübeli 10 numaranın tekrar Beşiktaş'a dönme fikrine nasıl bakacağı ise merak konusu oldu. Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan Kagawa'nın yanı sıra Ömer Toprak'ı da isteyecek. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Alman kulübünün gelecek planlamasında olmayan iki yıldız için kiralama teklifinde bulunacak. Siyah-beyazlı yönetimin, Ramazan Bayramı'nın ardından harekete geçerek hem oyuncular hem de Borussia Dortmund ile masaya oturması bekleniyor.

Ömer Toprak, bu sezon Bundesliga'da sadece 230 dakika forma giyebilmişti. 29 yaşındaki savunmacı, 2017-2018 sezonu başında 12 milyon Euro'ya Bayer Leverkusen'den Dortmund'a transfer olmuştu.

BEN ARFA İDDİASI

Daha önce adı birçok kez Türk kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfa için Fransa basınından yeni bir iddia geldi. Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile mukavelesi biten Fransız yıldızı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği belirtildi. Ancak Ben Arfa ile sadece siyah-beyazlıların ilgilenmediği, 32 yaşındaki tecrübeli 10 numaranın aynı zamanda Espanyol, Sevilla ve Real Betis'in transfer listesinde olduğu ifade edildi. Hatem Ben Arfa geçen sezon Rennes formasıyla toplamda 41 maça çıkarken, 9 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

TAYLAN YARIŞINA KARTAL DA GİRDİ

Yeni sezonda maliyeti uygun yerli oyuncuları transfer ederek, alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, küme düşen Erzurumspor'un orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı yönetimin Galatasaray ve Trabzonspor'un da talip olduğu 24 yaşındaki futbolcu için nabız yoklama kararı aldığı öğrenildi. Yönetimin hedefindeki bir başka isim küme düşen bir başka takım olan Bursaspor'un 23 yaşındaki sol beki Umut Meraş.