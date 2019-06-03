Fikret Orman özür dileyip istifa etsin!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki gerilim tırmanıyor. Sarı-kırmızılıların 2. Başkanı Yusuf Günay, GS TV'de yaptığı açıklamada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı istifaya çağırdı. Günay şu ifadeleri kullandı: "Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Konuşmalarına dikkat etmeli.VAR'sız dönemde en son şampiyon bizdik, VAR'ın ilk yılında da Galatasaray'ın şampiyon olması bir şeyler göstermiyor mu?"Son iki yılın şampiyonunu hakemler belirledi. Bu sezon oynanan Rizespor-Galatasaray, Galatasaray-Beşiktaş maçları Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Geçen sezonki Alanyaspor- Galatasaray maçındaki hatalar da ortada..."