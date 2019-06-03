Fikret Orman özür dileyip istifa etsin!

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki gerilim tırmanıyor. Sarı-kırmızılıların 2. Başkanı Yusuf Günay, GS TV'de yaptığı açıklamada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı istifaya çağırdı. Günay şu ifadeleri kullandı: "Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Konuşmalarına dikkat etmeli. Kabul edilebilir bir açıklama değil ve camiamızdan özür dilemeli. Ayrıca Galatasaray'ın Kulüpler Birliği'ne güvenini sarstı. Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerekir.
VAR'sız dönemde en son şampiyon bizdik, VAR'ın ilk yılında da Galatasaray'ın şampiyon olması bir şeyler göstermiyor mu? Biz 8 puan gerideyken hakemler hiç konuşulmadı, o zaman neden bu şikâyetler yapılmıyordu?
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KARTAL'IN BAŞKANI NE DEMİŞTİ?
"Son iki yılın şampiyonunu hakemler belirledi. Bu sezon oynanan Rizespor-Galatasaray, Galatasaray-Beşiktaş maçları Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Geçen sezonki Alanyaspor- Galatasaray maçındaki hatalar da ortada..."