Hamlelerimiz sade ama yerinde olacak

FIRATCAN

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da transfer harekâtı sürüyor. Sezonu kısıtlı kadro ve imkânlarla dördüncü sırada tamamlayan bordo-mavililer, gelecek sezon öncesi kadrodaki önemli isimler Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Sosa ve Nwakaeme'yi tutarak, nokta atışı transferlerle gelecek sezon daha iddialı bir takım kurmak istiyor.Çalışmalarıyla ilgili'a konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu,ifadelerini kullandı.Yeni sezon formalarını önceki gün satışa çıkaran Trabzonspor'dan merakla beklenen sponsorluk anlaşması için açıklama geldi. Göğüs sponsorluğu için yapılan görüşmelerin bitmek üzere olduğunu belirten bordo- mavililer,bilgisini verdi.Trabzonspor'un imza aşamasına getirdiği iki genç kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ve Yusuf Sarı transfer için sabırsızlanıyor. Ümit Milli Takım kampında bulunan 20 yaşındaki Yusuf Sarı, paylaşımlarında hep Trabzonsporlu oyuncular Abdurrahim Dursun ve Hüseyin Türkmen ile görüntü verirken, takım hakkında da bilgiler alıyor. Geçtiğimiz sezona çok iyi başlayan ancak şanssız bir sakatlık yaşayan Fıratcan Üzüm ise artık sahalara dönmek istiyor.Fıratcan Üzüm'ün de bonservisi elinde bulunuyor.