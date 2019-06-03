Hamlelerimiz sade ama yerinde olacak

Trabzonspor'da transfer harekâtı sürüyor. Sezonu kısıtlı kadro ve imkânlarla dördüncü sırada tamamlayan bordo-mavililer, gelecek sezon öncesi kadrodaki önemli isimler Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Sosa ve Nwakaeme'yi tutarak, nokta atışı transferlerle gelecek sezon daha iddialı bir takım kurmak istiyor.
ÇOK SAYIDA OYUNCUYLA TEMASTAYIZ
Çalışmalarıyla ilgili SABAH
'a konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Temasta olduğumuz çok sayıda oyuncu var. Özellikle kiralık veya bonservisi elinde olan oyunculara yöneldik. Ama bunun da öncesinde düşüncemiz takımın kimliğine ve ruhuna uygun isimleri kadroya katmak olacak. Çünkü geçtiğimiz sezon ortaya koyduğumuz bir kimlik var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Sade, öz ama yerinde transfer yapacağız"
ifadelerini kullandı.
SPONSOR BİTİYOR
Yeni sezon formalarını önceki gün satışa çıkaran Trabzonspor'dan merakla beklenen sponsorluk anlaşması için açıklama geldi. Göğüs sponsorluğu için yapılan görüşmelerin bitmek üzere olduğunu belirten bordo- mavililer, "Sponsorumuz netleştiği anda, formalarımızda artık göğüs reklamı da yer almaya başlayacak. Sizler de sponsorumuz açıklandığında, daha önceden almış olduğunuz yeni sezon formalarını sizlere en yakın TS Club'a getirerek reklam baskısını bedelsiz yaptırabileceksiniz"
bilgisini verdi.
YUSUF VE FIRATCAN GÜN SAYIYOR
Trabzonspor'un imza aşamasına getirdiği iki genç kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ve Yusuf Sarı transfer için sabırsızlanıyor. Ümit Milli Takım kampında bulunan 20 yaşındaki Yusuf Sarı, paylaşımlarında hep Trabzonsporlu oyuncular Abdurrahim Dursun ve Hüseyin Türkmen ile görüntü verirken, takım hakkında da bilgiler alıyor. Geçtiğimiz sezona çok iyi başlayan ancak şanssız bir sakatlık yaşayan Fıratcan Üzüm ise artık sahalara dönmek istiyor. Bordo-mavililer Yusuf Sarı'yı satın alma opsiyonu ile Marsilya'dan kiralayacak.
Fıratcan Üzüm'ün de bonservisi elinde bulunuyor.