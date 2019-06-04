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sağ bek 'nün peşinde

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi , geçen sezon Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan 'un sağ beki 'ye kanca attı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019 12:40
Altay sağ bek Tolga Ünlü'nün peşinde

Atiker Konyaspor'da profesyonel olan gurbetçi futbolcu Akhisarspor'da da forma giydi. Geçen sezon Süper Lig'de 18 maçta görev alan Tolga'nın, Erzurum ekibiyle sözleşmesi sona erdi.

Kariyerinde Süper Lig'de 71, 1'inci Lig'de ise 85 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2012-13 sezonunda Konyaspor'da, 2017-18'de Erzurumspor'da 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Sakatlığı nedeniyle iyileşemeyen sağ bek Necdet'le sözleşme yenilemeyecek Altay, sağ bek Murat Uslu'nun kontratını uzatma kararı almıştı.

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Altay sağ bek Tolga Ünlü'nün peşinde
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