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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'da forma giyen ön libero 'nın yeni sezonda da kırmızı-lacivertli formayı giyeceği öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019 12:31
Berkay Samancı, Altınordu'da kalacak

İzmir ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun Altınordu'da mutlu olduğu, yönetimin de Berkay'ı kadroda tutma kararı aldığı bildirildi. Yönetimin Berkay'ı ilk etapta ağabeylik yapması için altyapı oyuncularının forma giydiği pilot takım Niğde Anadolu FK'ya göndermeyi düşündüğü ancak Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla bu fikirden vazgeçtiği belirtildi. İlk olarak 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Altınordu forması giyen Berkay, 2017-18'in devre arasında döndüğü İzmir temsilcisinde geçen sezon ligde 28 müsabadaka görev alıp 2 kez rakip fileleri sarstı. Berkay, kariyerindeki 4 golü de Altınordu formasıyla kaydetti.

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Berkay Samancı, Altınordu'da kalacak
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