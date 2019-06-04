Galatasaray Vedat Muriç'i bitirdi!

CİMBOM'A

BUGÜN NELER OLDU

Transferde iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren Vedat Muriç, son kararını verdi ve Galatasaray'ı seçti...25 yaşındaki Kosovalı golcünün de Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini belirterek tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı bildirildi.Yeni sezon öncesi takviyeleri erken yapmayı hedefleyen sarı- kırmızılılar hem futbolcuyla hem de Çaykur Rize ile son pürüzleri giderip en kısa sürede transfere noktayı koyacak.Giresunspor'da iki sezonda 69 maçta görev yapan Vedat Muriç, 23 gole imza attı. Daha sonra Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Kosovalı forvet, 57 maçta 11 kez ağları havalandırdı. Yıldız oyuncu, Ç.Rize'de ise 52 maça çıkıp 25 gol buldu.Galatasaray, Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik'le anlaşmak üzere. Sarı-kırmızılılar, cüzi bir bonservis bedeli ya da takas karşılığında 20 yaşındaki sağ kanadın transferini bitirmeye çalışacak. Bu sezon 35 maçta görev alan Doğukan, gösterdiği performansla U-21 Milli Takımı'na da çağrıldı. Oyuncunun da Cimbom'a transfer olmayı çok istediği öğrenildi.