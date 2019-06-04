Galatasaray Vedat Muriç'i bitirdi!

Transferde iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren Vedat Muriç, son kararını verdi ve Galatasaray'ı seçti... Fenerbahçe'nin bonservisine 2 milyon Euro önerdiği Kosovalı forvet için araya giren sarı-kırmızılılar, 3.5 milyon Euro'luk teklifle Çaykur Rizespor'un kapısını çalmıştı.
25 yaşındaki Kosovalı golcünün de Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini belirterek tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı bildirildi.
YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTUYOR
Yeni sezon öncesi takviyeleri erken yapmayı hedefleyen sarı- kırmızılılar hem futbolcuyla hem de Çaykur Rize ile son pürüzleri giderip en kısa sürede transfere noktayı koyacak. Öte yandan birçok Anadolu kulübünden teklif alan Gökhan Töre'nin Galatasaray'dan transfer için haber beklediği öğrenildi.
VEDAT MURİÇ
Giresunspor'da iki sezonda 69 maçta görev yapan Vedat Muriç, 23 gole imza attı. Daha sonra Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Kosovalı forvet, 57 maçta 11 kez ağları havalandırdı. Yıldız oyuncu, Ç.Rize'de ise 52 maça çıkıp 25 gol buldu.
DOĞUKAN SİNİK CİMBOM'A YAKIN
Galatasaray, Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik'le anlaşmak üzere. Sarı-kırmızılılar, cüzi bir bonservis bedeli ya da takas karşılığında 20 yaşındaki sağ kanadın transferini bitirmeye çalışacak. Bu sezon 35 maçta görev alan Doğukan, gösterdiği performansla U-21 Milli Takımı'na da çağrıldı. Oyuncunun da Cimbom'a transfer olmayı çok istediği öğrenildi.