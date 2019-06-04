Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için flaş açıklama

Trabzonspor'un iki genç yeteneği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Avrupa devlerinin transferdeki gözdesi konumunda... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iki futbolcu için de transfer teklifleri aldıklarını açıkladı. Ağaoğlu bakın bu tekliflere ne yanıt verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 4.6.2019 17:47Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 17:51
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programına bağlanarak transfer açıklaması yaptı ve Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri aldıklarını söyledi.