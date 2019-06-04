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transfer haberleri! ve Abdülkadir Ömür için flaş açıklama

'un iki genç yeteneği ve Abdülkadir Ömür, Avrupa devlerinin transferdeki gözdesi konumunda... Trabzonspor Başkanı , iki futbolcu için de transfer teklifleri aldıklarını açıkladı. Ağaoğlu bakın bu tekliflere ne yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.6.2019 17:47 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 17:51
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için flaş açıklama

Kulübü Başkanı , TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programına bağlanarak transfer açıklaması yaptı ve ile Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri aldıklarını söyledi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için flaş açıklama
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