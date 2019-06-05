İmza sırası Doğukan Sinik’te

Galatasaray'ın Emre Akbaba, Ömer Bayram, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir dışında sözleşmeli Türk oyuncusu kalmadı. Selçuk'la da yola devam edecek sarı-kırmızılı kulüp, transfer döneminde mecburen yerlilere yöneldi. Sağ beke Şener ve hücum hattına Jimmy Durmaz takviyesi yapıldı.
Galatasaray'ın üçüncü yerli transferi ise Antalyaspor'dan Doğukan Sinik olmak üzere... Geride kalan sezon 23'ü ilk 11'de 35 maçta görev yapan 1999 doğumlu Doğukan, sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok istiyor.
Sağ kanat oyuncusu olan Doğukan, Antalyaspor'daki performansıyla U-21 Milli Takımı'na çağrıldı. Galatasaray cüzi bir bonservis bedeli ya da takas karşılığında 20 yaşındaki Doğukan'ın transferini bitirmeye çalışacak.