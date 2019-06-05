İmza sırası Doğukan Sinik’te

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Galatasaray'ın Emre Akbaba, Ömer Bayram, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir dışında sözleşmeli Türk oyuncusu kalmadı. Selçuk'la da yola devam edecek sarı-kırmızılı kulüp, transfer döneminde mecburen yerlilere yöneldi.Galatasaray'ın üçüncü yerli transferi ise Antalyaspor'dan Doğukan Sinik olmak üzere...Sağ kanat oyuncusu olan Doğukan, Antalyaspor'daki performansıyla U-21 Milli Takımı'na çağrıldı. Galatasaray cüzi bir bonservis bedeli ya da takas karşılığında 20 yaşındaki Doğukan'ın transferini bitirmeye çalışacak.