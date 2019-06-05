Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kagawa önce İspanya dedi

önce dedi

, devre arasında kiraladığı Japon oyuncuya, “Bizimle kal” teklifinde bulundu. Ancak “Önceliğim ” yanıtını verdi. 'un Kagawa'yı istediği kulübe bedelsiz kiralayacağı öğrenildi

Giriş Tarihi: 5.6.2019
Kagawa önce İspanya dedi
Abdullah Avcı "İyi bir Kagawa, bizi farklı yerlere taşır. Geçen sezon uyum sorununu atlattı" dedi. Beşiktaş, Abdullah hocanın bu isteğiyle Japon yıldızla görüştü. Ancak 30 yaşındaki 10 numara, "Önceliğim İspanya, oradan bir iki kulüp ile görüşmelerim var. Orası olmazsa çok mutlu zamanlar geçirdiğim Beşiktaş 2. tercihim" cevabını verdi. Borussia Dortmund'un Kagawa'yı istediği kulübe bedelsiz kiralayacağı öğrenildi.

Q7'YE BAKANLIKTA GÖREV
Beşiktaşlı Quaresma'nın Bakü ziyaretiyle ilgili olarak Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov'dan değerlendirme geldi: "Avrupa Ligi finali için ülkemize pek çok yıldız geldi. Quaresma da onlardan birisiydi. Oyuncu gelecekte belki de bakanlığımızda çalışacak" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kagawa önce İspanya dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN