Kagawa önce İspanya dedi

BUGÜN NELER OLDU

Abdullah Avcıdedi. Beşiktaş,Abdullah hocanın bu isteğiyle Japon yıldızlagörüştü. Ancak 30 yaşındaki 10numara,cevabını verdi.Borussia Dortmund'un Kagawa'yı istediğikulübe bedelsiz kiralayacağı öğrenildi.Beşiktaşlı Quaresma'nın Bakü ziyaretiyle ilgili olarak Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov'dan değerlendirme geldi: "Avrupa Ligi finali için ülkemize pek çok yıldız geldi. Quaresma da onlardan birisiydi. Oyuncu gelecekte belki de bakanlığımızda çalışacak" dedi.