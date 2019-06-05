Galatasaray Ever Banega'da sona yaklaştı

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Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Sevilla'nın yıldızı Ever Banega'da önemli mesafeler kat etti. Boca Juniors'un da listesindekiİspanyol kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi olan ancak takımdan ayrılmak isteyen Banega'nın da Cimbom'a sıcak baktığı öğrenildi.Ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Banega, geçen sezon 51 resmi maçta 8 gol ve 11 asiste imza attı. Tangocu, 65 kez de Arjantin Milli Takımı'nda forma giydi. Transfer sonuçlanırsa Galatasaray'ın orta sahasında Brezilyalı Fernando'ya Arjantinli Banega eşlik edecek.