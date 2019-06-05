Mircea Lucescu: Tuzak falan yok!

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Fransa'yı ağırlayacağı kritik Euro 2020 eleme maçı öncesi Fransızlar karşılaşmanın neden Konya'da oynandığını merak edip konuyu milli takımın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'ya danıştı. L'Equipe'in sorularını yanıtlayan Lucescu, "İstanbul'da taraftarlar; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük kulüplerden oluşuyor. Milli takımdan çok kendi takımlarında oynayan futbolcuları destekliyorlar. İşler ters giderse örneğin bir Fenerbahçeli oyuncu kötü oynarsa, Galatasaray taraftarları onu ıslıklar ve bu takımın aleyhine dönebilir. Bu yüzden İstanbul yerine Konya'yı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı. Rumen hoca, "49 bin kişi kapasiteli Konya Stadyumu Fransa için bir tuzak mı?" sorusuna ise "Tabii ki hayır. Çok güzel bir stadyum" cevabını verdi.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcuların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak "İnşallah Fransa ve İzlanda maçlarını kazanır, Türk milletine ikinci bayramı yaşatırız" dedi. Öncelikle önlerinde Fransa ile oynayacakları karşılaşmanın olduğunu dile getiren Güneş, "Kendi evimizde en iyi sonucu almak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.