Uğurcan Çakır: Rüya olmasından korkuyorum

Milli takımla Antalya'da kampta olan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, tele röportajla SABAH'ın sorularını yanıtladı. Bordo-mavili takımın kalesinde devleşen 23 yaşındaki file bekçisi yaşadıklarını rüya olarak değerlendirdi. İşte Uğurcan'ın ağzından geçen sezon yaşadıkları ve hedefleri:

Ben hep hazırdım ve bir şans bekliyordum. Gelen şansı iyi değerlendirdim. Şu an tuttuğum takımın kalesini koruyorum ve milli takımdayım. Bazen rüya mı diye korkuyorum.

Dünyanın en iyi kalecilerinin maçlarını sayısız kez izledim, izliyorum. Futbol sürekli gelişiyor, kendimizi geliştirmek zorundayız. Amacım kendi stilimi oluşturmak.

Trabzon altyapısında potansiyel oldukça fazla. Bu sezon bize şans verildi ve bunu tüm gençler iyi kullandık.

Burada başarmak istediklerim var. O yüzden transferi değil gelecek sezonu düşünüyorum.

NDONG-FLORES TRABZONSPOR'A

Avrupa basınından Trabzonspor için iki önemli iddia ortaya atıldı. Fransızlar Guingamp forması giyen Gabonlu orta saha Didier Ndong'u, İspanyollar ise bonservisi Manarcas Morelia'da olan Perulu sol kanat Edison Flores'i bordo-mavili takım için yazdı. Haberde Trabzon'un bonservisi yüksek olan 24 yaşındaki Ndong'u kiralamak istediği belirtildi. 25 yaşındaki Flores içinse düşük bir teklif yapıldığı ve kabul görmediği belirtildi.

RODALLEGA ANLAŞAMADI

Trabzonspor yönetiminin son fiyat olarak yıllık 1 milyon 250 bin Euro teklif ettiği Hugo Rodallega, yıllık 1 milyon 600 bin Euro'da diretiyor. Kolombiyalının Paraguay ekibi Olimpia ile yaptığı görüşmeden ise anlaşma çıkmadı.