Altınordu'da Serdar Deliktaş belirsizliği

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 14 maçta kadroda yer almayan tecrübeli santrfor, büyük umutlarla transfer edildiği İzmir ekibinde 2'si penaltıdan olmak üzere toplam 6 gol atarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Stoper Hasan'la birlikte takımın maliyeti en yüksek iki oyuncusundan biri olan Serdar'ın sözleşmesi devam etmesine rağmen kırmızı-lacivertli ekipten ayrılabileceği öğrenildi. Yönetim yeni sezon öncesi deneyimli oyuncuyla masaya oturarak son kararını verecek. Serdar Deliktaş, sol ayağındaki ağrılar nedeniyle sezonun son 7 haftasında forma giyemedi ve Play-Off'u son anda kaçıran takımına katkı sağlayamadı.