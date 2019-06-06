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'da belirsizliği

Spor Toto 1. Lig temsilcisi 'da forvet 'ın takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 15:08
Altınordu'da Serdar Deliktaş belirsizliği

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 14 maçta kadroda yer almayan tecrübeli santrfor, büyük umutlarla transfer edildiği İzmir ekibinde 2'si penaltıdan olmak üzere toplam 6 gol atarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Stoper Hasan'la birlikte takımın maliyeti en yüksek iki oyuncusundan biri olan Serdar'ın sözleşmesi devam etmesine rağmen kırmızı-lacivertli ekipten ayrılabileceği öğrenildi. Yönetim yeni sezon öncesi deneyimli oyuncuyla masaya oturarak son kararını verecek. Serdar Deliktaş, sol ayağındaki ağrılar nedeniyle sezonun son 7 haftasında forma giyemedi ve Play-Off'u son anda kaçıran takımına katkı sağlayamadı.

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Altınordu'da Serdar Deliktaş belirsizliği
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