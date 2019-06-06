Fırtına erken başladı

RAMOS

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor nokta transferler için çalışmalarına hız verdi. Defansa takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, 1.93'lük Arjantinli Gaston Campi'de sona geldi.Burada yapılacak olan görüşmeler sonrasında Campi ile imza atılması bekleniyor. Estudiantes ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Campi, Portekiz Ligi'nde Chaves'de kiralık olarak oynadı ve 16 maçta iki gol attı.1.93'lük yıldız, duran toplarda etkili olabilecek bir isim...Bordo-mavililerin orta saha için ilk adayı olan Remi Walter'in sözleşmesi kulübüve transfer için şartların araştırılması istendi. İyi bir pasör olan ve oyun kurma yeteneği de bulunan Remi, defansif özellikleri ile de Abdülkadir Ömür ve Yusuf'u hücumda rahatlatacak tipte bir futbolcu.Trabzonspor'da bugün iki tören birden yapılacak. Bordo-mavili camia önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman'ın imza töreninde buluşacak. Sözleşme saati ise 14.00'te... Ardından da 15.00'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapılacak. İki yıllık imza atacak olan Ünal Karaman'ın ilk etapta transfer gelişmelerini yönetim ile değerlendireceği ve yeni sezon planları için de yardımcıları ile bir araya geleceği belirtildi.Trabzonspor'un genç stoperi Hüseyin Türkmen, hayalinin Sergio Ramos'a karşı oynamak olduğunu söyledi. Kendisini La Liga'ya daha yakın hissettiğini aktaran Hüseyin, "Transferde önceliğim İspanya olurdu. Sergio Ramos'a karşı oynamak, onunla aynı sahada bulunmak isterdim" dedi. Sezonu da değerlendiren genç futbolcu, "Benim ve Trabzonspor açısından çok güzel bir sezon geçti. Takımda ağabey-kardeş ortamı vardı. Hocamız, teknik ekip, futbolcu arkadaşlarımız öz veride bulundu. Sezonu iyi bir yerde bitirdik" diye konuştu.