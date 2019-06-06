Fransa'yı neden yenmeyelim

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım'ın yıldızlarından Yusuf Yazıcı ve Çağlar Söyüncü dün basının karşısına çıkıp Fransa maçı için umutlu mesajlar verdi.Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Bunun için de tabii ki önemli olan Fransa maçı ama sonrasında İzlanda maçına da çok önem verdiğimizi düşünüyorum. Bu maçları çok iyi analiz ediyoruz.İnşallah biz kazanırız" yorumunu yaptı.Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü ise şunları söyledi: "Hazırlık maçlarında durumumuzu gördük. Benim için çok iyi oldu.Hangi taraf daha iyi konsantre olursa o daha iyi işler yapacaktır."2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde cumartesi günü Fransa ile kritik bir maça çıkacak olan A Milli Takım'da sakatlıklar moralleri bozdu. Yunanistan ile oynadığımız özel maçta sakatlanan Cenk Tosun'dan sonra aynı mücadelede sakatlanan bir başka isim olan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ dizinden sakatlanan tecrübeli orta saha, cumartesi Fransa ve salı günü de İzlanda ile yapılacak maçlarda forma giyemeyecek.Zorlu maçın hakemi de belli oldu. Konya'da Fransa ile oynayacağımız maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği final maçında da görev almıştı.