Ahmet Ağaoğlu: Önümüzü süpürdük

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu kadroyu muhafaza edeceklerini söyleyerek, "Kadroya takviye yapmak ve kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz ama gerçeklerden de uzaklaşmamamız lazım. 5 katlı binanın sadece temeli atıldı bu sene.
Hem hocamız hem oyuncularımız büyük özveri gösterdi. Bundan sonrası için önümüz temiz. Önümüzü biraz daha süpürerek Trabzon'u layık olduğu yerlere getireceğiz. Sabır ve destek gerek. Trabzonspor zirve yarışından kopmayacak" dedi.
SINIRIMIZ ÜÇ MİLYON EURO
Ağaoğlu, kimseyi göndermek istemediklerini de ifade ederek, "Kadromuzu muhafaza edeceğiz. Lille'den (Yusuf Yazıcı) teklif geldiği doğrudur ama o oyuncuları o paralara veremem. Paramız var mı? Yok.
Ama inancımız var. Hedeflerimiz var. Yüzde 80-90 anlaştığımız, oyuncular var. Ancak FFP yüzünden bizim bu sene maksimum 3 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödeme şansımız yok.
Bu açık ve nettir. Hocamız bugüne dek tek isim vermedi. Biz de mali kriterler ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
BİR TANE OYUNCU İSTEMEDİM
Teknik direktör Ünal Karaman ise transfer anlamında yönetimden oyuncu istemediğinin, sadece kriterleri belirlediğinin altını çizerek, "Ben bir tane oyuncu istemedim. Kriter belirlerim. Bir, aile sıcaklığını sağlayacak oyuncu, iki bölgesel pozisyonda bizim ihtiyacımız olan takım kimyasına destek verebilecek oyuncu.
Burada bizim profesyonellerimiz var, onlar takip ediyorlar. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, bu konuyla ilgili insanlar var, bunların değerlendirmesiyle beraber bir transfer politikası oluşturacağız" dedi.
ÜNAL KARAMAN'A BÜYÜK ZAM
Ağaoğlu, "Hocamızın arkasındayız, yanındayız, sağındayız, solundayız" dedi. Bu arada Trabzonspor Ünal Karaman'a bir yıl için 4.5 milyon TL ödeneceğini açıkladı. Karaman daha önce 1.8 milyon TL alıyordu.