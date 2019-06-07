Ahmet Ağaoğlu: Önümüzü süpürdük

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu kadroyu muhafaza edeceklerini söyleyerek, "Kadroya takviye yapmak ve kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz.Hem hocamız hem oyuncularımız büyük özveri gösterdi. Bundan sonrası için önümüz temiz. Önümüzü biraz daha süpürerek Trabzon'u layık olduğu yerlere getireceğiz. Sabır ve destek gerek. Trabzonspor zirve yarışından kopmayacak" dedi.Ağaoğlu, kimseyi göndermek istemediklerini de ifade ederek, "Kadromuzu muhafaza edeceğiz. Lille'den (Yusuf Yazıcı) teklif geldiği doğrudur ama o oyuncuları o paralara veremem.Ama inancımız var. Hedeflerimiz var. Yüzde 80-90 anlaştığımız, oyuncular var.Bu açık ve nettir. Hocamız bugüne dek tek isim vermedi. Biz de mali kriterler ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Teknik direktör Ünal Karaman ise transfer anlamında yönetimden oyuncu istemediğinin, sadece kriterleri belirlediğinin altını çizerek, "Burada bizim profesyonellerimiz var, onlar takip ediyorlar. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, bu konuyla ilgili insanlar var, bunların değerlendirmesiyle beraber bir transfer politikası oluşturacağız" dedi.Ağaoğlu, "Hocamızın arkasındayız, yanındayız, sağındayız, solundayız" dedi. Bu arada Trabzonspor Ünal Karaman'a bir yıl için 4.5 milyon TL ödeneceğini açıkladı. Karaman daha önce 1.8 milyon TL alıyordu.