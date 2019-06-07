Berat Albayrak: Trabzonspor örnek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da dün yapılan bayramlaşma töreninin önemli konukları vardı. Törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ak Parti Trabzon milletvekilleri, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler ve sporseverler katıldı. Bayramlaşmada konuşan Berat Albayrak,Şu resim ortaya koyuyor ki; yönetimi, hocasıyla çok müstesna bir kulüp olduğunu sadece Trabzon'da değil tüm Türkiye'ye göstermiştir. Genç futbolcularla Türk futboluna örnek olma rolü üstlenmiştir. Bu yıl çok önemli.dedi.