Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye mesaj

Geçen sezon Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, golcü transferine hız verirken gündeme Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis de geldi. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Etienne Mendy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Al Hilal'den ayrılmak isteyen Gomis'le sarı-lacivertlilerin ilgilendiğini söylemişti. Tecrübeli oyuncu da Instagram'daki paylaşımda Voltaire'den altını yaparak "Geleceği düşünmeli, geçmişi unutmalıyız. Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı" ifadelerini kullandı. Bu sözler Gomis'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Galatasaraylı taraftarlar ise paylaşıma bıraktıkları yorumlarda eski golcülerinden Fenerbahçe'ye gitmemesini istediler. Gomis, 2017-18 sezonunda 29 gol ve 5 asistle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda başrol oynamıştı



SOL BEKE YUSUF ACER

İsmail Köybaşı ile vedalaşan, Hasan Ali Kaldırım'ın da takımdan ayrılacağı konuşulan Fenerbahçe'de sol bek için genç bir isim gündeme geldi. Kanarya'nın, Altınordu'nun 22 yaşındaki sol beki Yusuf Acer'i listesine dahil ettiği öne sürüldü. Yusuf'un transferi için Hasan'ın durumunun netleşmesinin beklendiği kaydedildi. Yusuf, geçen sezon 26 lig maçına çıkarak Altınordu'nun önemli parçalarından biri oldu. Bu arada Kolombiya basını, F.Bahçe'nin, Kolombiya U20 forması giyen 20 yaşındaki sol bek Brayan Vera ile ilgilendiğini yazdı.



NDİAYE KARARI ERSUN YANAL'IN

Bonservisi Stoke City'de bulunan ve menajerler tarafından 1 yıllığına kiralık olarak Fenerbahçe'ye önerilen Galatasaray'ın eski futbolcusu Badou Ndiaye için yönetim henüz karar vermedi. Durum teknik direktör Ersun Yanal'la paylaşılırken tecrübeli çalıştırıcı, Ndiaye'nin takıma faydalı olabileceğini ve bu konuda ekibiyle bir değerlendirme yapacağını bildirdi. Sarılacivertliler, teknik kadronun kararı doğrultusunda bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecek.



BEN ARFA'DA +1 SIKINTISI

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Hatem Ben Arfa'nın kulübü Rennes'le sözleşmesi 30 Haziran'da resmen son bulacak. Ancak Fransız kulübünün oyuncunun mukavelesini 1 yıl uzatma hakkına sahip olduğu öğrenildi. Rennes henüz yıldız futbolcuyla ilgili kararını vermiş değil. Ben Arfa'nın mukavelesinin uzatılmaması durumunda Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için harekete geçeceği belirtildi.

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