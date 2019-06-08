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'de iddiası

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen 'nin dış transfer arayışında santrfor 'i gündemine aldığı iddia edildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 15:23
Göztepe'de Mevlüt Erdinç iddiası

Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Mevlüt Erdinç'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Antalyaspor, iyi bir sezon geçiren Mevlüt'ün bonservisini almak isterken, Evkur Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da talip olduğu 32 yaşındaki gurbetçi futbolcunun Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

Sağ ve sol kanatta da görev alabilen golcü oyuncu geçen sezon Antalyaspor formasıyla 12 kez rakip fileleri sarstı. Fransa doğumlu Mevlüt, 35 kez A Milli Takım'da ay-yıldızlı formayı taşıdı.

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Göztepe'de Mevlüt Erdinç iddiası
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