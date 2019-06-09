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222 milyon ’luk ‘Kaldırım’dan düştü

Dünyanın en değerli oyuncusu ’yi sahadan sildi. Deschamps, ikinci yarıda talebesinin yerini değiştirdi

Giriş Tarihi: 9.6.2019
222 milyon Euro’luk Kylian Mbappe ‘Kaldırım’dan düştü

Toplam değeri 200 milyon Euro olan A Milli Takımımızın karşısında 1.3 milyar Euro'luk son dünya şampiyonu Fransa vardı. Ancak Ay-Yıldızlılarımız, ortaya koydukları müthiş futbolla Fransızları sahadan sildi, gerçek değerin yüreklerde olduğunu herkese gösterdi.

222 milyon Euro ile dünyanın en değerli oyuncusu olan Kylian Mbappe, maçın ilk yarısında Hasan Ali Kaldırım karşısında çaresizleri oynadı. Hasan Ali, Paris Saint Germain'li futbolcuya nefes bile aldırmadı.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ise çareyi Mbappe'yi sol kanattan, 10 numara mevkiine çekmekte buldu. Ancak Milli Takım'ın müthiş oyunu karşısında 20 yaşındaki Mbappe, bu bölgede de etkisiz kaldı.

Öte yandan Fransız medya kuruluşu GFFN, "Mbappe, kulüp ve Fransa Milli Takımı ile en kötü performansını Türkiye'ye karşı sergiledi" yorumunu yaptı.

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222 milyon Euro’luk Kylian Mbappe ‘Kaldırım’dan düştü
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