A Milli Takım savunması artık onlara emanet: Merih Demiral ve Kaan Ayhan

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle savunmanın göbeğini emanet ettiği iki isim gösterdikleri performansla alkış topladı. Güneş'in oynadıkları uyumlu futbolla beğenin kazanan ikiliyi kalan maçlarda da bozması beklenmiyor. Kaan ve Merih'in stoperde görev aldığı maçlarda deplasmanda Arnavutluk'u geçen Milliler, iç sahada da Moldova ve Fransa engellerini kayıpsız geçti. Özellikle Fransa maçında Giroud, Griezmann, Mbappe, Coman gibi dünyaca ünlü yıldız isimlere geçit vermeyen ikili Milli takımın attığı ilk golde de başroldeydi. Kullanılan serbest vuruşta Merih'in kafayla indirdiği topu Kaan Ayhan filelere yollamıştı.

MERİH, JUVENTUS YOLUNDA

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, dev kulüplerin transfer listesine adını yazdırmayı başarmıştı. İtalyan ekibiyle ligin ikinci yarısında 14 maçta görev alan Merih, 2 gol atma başarısı gösterdi. Uzun boyu ve fiziğiyle rakiplerine üstünlük kuran Merih, hava hakimiyetinin yanında, yerden oyunda da ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Fransa ataklarında Giroud'a nefes aldırmayan Merih, Kaan'ın attığı golde de asisti yaptı. Genç savunmacıyı, Fransa maçında Juventus Sportif Direktörü Fabio Peratici de izleyenler arasındaydı. İtalyan futbol adamının Merih'in gösterdiği performansı beğendiği iddia edildi.

KAAN AYHAN HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA

Bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla Almanya Bundesliga'da 28 maça çıkan Kaan Ayhan, Şenol Güneş ile birlikte milli takımda da vazgeçilmez isimler arasında yerini aldı. Savunmada Zeki, Merih, Hasan Ali ve kaleci Mert Günok ile birlikte iyi bir uyum yakalayıp, mükemmele yakın performans gösteren Kaan, topu oyuna sokma konusunda da ilk istasyon oluyor. Moldova karşısında attığı golle Milli Takım kariyerindeki ilk golünü atan Kaan Ayhan, Fransa karşısında da perdeyi açan isim oldu. Savunmadaki partneri Merih'in indirdiği topu iyi takip eden Kaan, Loris'i avlamayı başardı. Kaan'ın da Merih gibi Güneş döneminde savunmadaki ilk tercihlerin başında gelmesi bekleniyor.