Biz apolet sökeriz!

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa karşısında akıllı oynayarak kazanmayı hak ettiklerini kaydetti. Güneş şunları söyledi: "Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Taraftarımız da güzel ve güçlüydü. İyi çalıştık, Allah da yardım etti.Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Daha işin başındayız. Birlikte her işi başarabiliriz."EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda en ciddi rakiplerimizden olan ve salı günü deplasmanda karşılaşacağımız İzlanda dün sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. İzlanda'ya 3 puanı getiren gol, 22. dakikada Johann Gudmundsson'dan geldi. Bu sonucun ardından İzlanda 3 maç sonunda 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Moldova evinde Andorra'yı 1-0 yendi. Mücadelede tek golü Igor Armas kaydetti.A Milli Takım karşısında tel tel dökülen yıldızlar topluluğu Fransa'ya 90 dakika boyunca neredeyse top göstermedik. Hücum etmekte zorlanan Horozlar, Mert Günok'un koruduğu kalemize isabetli şut atamadı. 10 yıl sonra bir maçta kaleyi bulamayan Fransızlar, Konya'da büyük hezimet yaşadı.Fransa karşısında kanatlarda etkili olan ve bir de gol atan Cengiz Ünder mücadele boyunca yaptığı 8 ortanın 6'sında isabet bulmayı başardı. Ay-yıldızlı forma altında altıncı golüne imza atan 21 yaşındaki futbolcu, "Arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Gol sırasında o an sağ ayağıma denk geldi, güzel bir gol attım" dedi.Türkiye'nin başında üçü resmi, ikisi özel olmak üzere 5 maçını da kazanan Şenol Güneş, bir ilke imza attı. Ay-yıldızlı ekibin tarihinde 5'te 5 ile başlayan ilk teknik direktör olan Güneş, Arnavutluk, Moldova, Yunanistan, Özbekistan ve Fransa maçlarında galibiyet aldı. Bu arada A Milli Takım, bugün İzlanda'ya gidecek.SON Dünya Şampiyonu Fransa'yı yenen A Milli Takımı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Erdoğan galibiyet için, "Tebrikler Türkiye'm!" ifadelerini kullandı.