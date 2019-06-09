Halil’ın aklı Trabzonspor'da

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor kadrosunu tecrübeli ve genç isimlerin karmasından oluşan oyuncu grubu ile güçlendirmek istiyor.Geçen sezon Sparta Roterdam'ın ikinci takımında forma giyen veoynayan 19 yaşındaki forvet oyuncusu için kulübüne yapılan ilk teklif ise kabul edilmedi. Ancak hem oyuncunun ailesi hem de kendisinin Trabzonspor'da oynamaktan yana tavır koyması nedeniyle yeni bir görüşme yapılacağı ve bordo-mavililerin de teklifini yükselteceği belirtildi. 19 yaşındaki Halil Dervişoğlu, ailecek Trabzonlu olduklarını belirterek,değerlendirmesinde bulundu.ÜmitMili Takım maçında da görüldüğü gibi kendin pişir kendin ye denilebilecek tarzda golleri seven biridir. Gole götüren pozisyonları ortaya çıkaran, bunları da iyi değerlendirebilen bir genç yetenek. Ceza sahasına yakın yerlerde çok marifetli ve adam eksiltebilen bir karakteri var. Tek eksi tarafı atletik yapısı çok iyi değil, bu yüzden de oyuna sonradan dahil olduğunda çok daha iyisini yapabiliyor.