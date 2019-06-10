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İtalyan devinden ’e kanca

Giriş Tarihi: 10.6.2019
İtalyan devinden Dorukhan Toköz’e kanca
Fransa zaferinde performansıyla alkış toplayan Merih Demiral'ı izlemeye gelen Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, bir başka Türk yıldız adayına da gözünü dikti: Dorukhan Toköz. Paratici'nin Dorukhan'ın dinamik ve agresif oyununa hayran kaldığı ifade edilirken, futbolcuyu Juventus'un takip ettiği, transfer adayları arasına eklediği vurgulandı. Siyah-beyazlı oyuncuya bir başka Serie A ekibi Genoa da talip olmuş ve 7 milyon Euro önermişti.

AVCI DÖNEMİ RESMEN BAŞLIYOR
Beşiktaş, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak. Vodafone Park'ta saat 15.00'te gerçekleştirilecek imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da katılacak. Orman ve Avcı'nın özellikle transfer ve takımdan gönderilecekler konusunda yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.
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İtalyan devinden Dorukhan Toköz’e kanca
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