İtalyan devinden Dorukhan Toköz’e kanca

BUGÜN NELER OLDU

Fransa zaferinde performansıyla alkış toplayan Merih Demiral'ı izlemeye gelen Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, bir başka Türk yıldız adayına da gözünü dikti: Dorukhan Toköz. Paratici'nin Dorukhan'ın dinamik ve agresif oyununa hayran kaldığı ifade edilirken, futbolcuyu Juventus'un takip ettiği, transfer adayları arasına eklediği vurgulandı. Siyah-beyazlı oyuncuya bir başka Serie A ekibi Genoa da talip olmuş ve 7 milyon Euro önermişti.Beşiktaş3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak.Orman ve Avcı'nın özellikle transfer ve takımdan gönderilecekler konusunda yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.