Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İzlanda'dan büyük ayıp...

Birbirinden yetenekli ve karakterli futbolcularımızla dünya futboluna "biz buradayız" mesajını Fransa maçıyla verdik. Önce Arnavutluk sonra Moldova ve en sonunda 2018 Dünya Kupası Şampiyonu Fransa'yı mağlup ederek Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubuna 3'te 3 ile başladık. Şimdi sırada en önemli rakibimiz İzlanda var. Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hem Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda saat kaçta sorusunun cevabını hem de iki takım hakkındaki son gelişmeleri bulabilirsiniz.