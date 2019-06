82 milyon yanınızda moralinizi yüksek tutun

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ay-yıldızlılara destek geldi. Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yapacağı maç için İzlanda'da bulunan A Milli Takım kafilesinin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir'e devletin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.



ÖZDEMİR DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, Özdemir'den, "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. Özdemir de destekleri için Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.



İZLANDA'YA ÇİFTE NOTA

A Milli Futbol Takımı'nın İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi. Notada, yapılan muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği tarafından da Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında maruz kaldığı muamelenin her bakımdan kabul edilemez, her türlü dostluk ilişkisinin dışında, ahlak kurallarına uymayan ilkel ve aciz bir tutum olduğu bildirildi.

İzlanda'dan A Milli Takım'a saygısızlık! Türkiye İzlanda'ya nota verdi

BÜYÜK İNFİALE YOL AÇTI

Söz konusu girişimde İzlanda makamlarına, yaşananların Türk vatandaşları nezdinde büyük infiala yol açtığı belirtilerek, Türkiye ve Türk milleti adına bu tutumun protesto edildiği, şiddetle kınandığı ve konuya ilişkin izahat beklendiği vurgulandı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve AK Parti Sözcüsü de yaşananları kınadı:

İBRAHİM KALIN (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü): "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir."

FAHRETTİN ALTUN (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı): "Muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi.

Yetkilileri ve görevlileri kınıyorum."

ÖMER ÇELİK (AK Parti Sözcüsü): "İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur."



GAZETECİLİK OYNUYORMUŞ!

İzlanda'da yaşanan gergin ortamda Emre Belözoğlu'nun röportajı esnasında mikrofon yerine fırça uzatan kişinin Belçikalı olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki Corentin Siamang yaşananları Facebook'tan şöyle anlattı: "İzlanda'da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika'ya olan uçağımı beklerken, Türk Milli Takımı'nın havaalanına geleceğini duydum. Çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi. Güvenliği atlattım. 3 saat beklemelerinin benimle alakası yok. Tuttuğum bir tuvalet fırçası değil bulaşık fırçası ve mizahtır. Ona hakaret etmedim. Bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok."







GEÇ BİLDİRDİNİZ DİYE YALAN SÖYLEDİLER!



Türk makamlarının A Milli Futbol Takımı için Keflavik Havalimanı'nda hızlı geçiş hakkı talep ederken geciktiğini iddia eden İzlandalı yetkililerin yalanı ortaya çıktı. İzlanda Dışişleri Bakanlığı, talebin takımın Keflavik'e varışından yalnızca saatler önce gönderildiği için işleme konulmadığını ve kafilemizin standart uygulamalar gereği güvenlik kontrolünden geçirildiğini öne sürdü. Ancak Türkiye'nin İzlanda makamlarına futbol takımının hızlı geçişi için yaptığı ilk talep 16 Mayıs tarihini taşırken, 6 Haziran'da da bunun yinelendiği öğrenildi.



SİYASİLERDEN BÜYÜK TEPKİ



DEVLET BAHÇELİ (MHP Genel Başkanı): Yaşananlar skandal ötesi. Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar

tam bir kabalık ve komplo. Mikrofon yerine fırça uzatan ahlâksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi provokatörlüktür.



BİNALİ YILDIRIM (AK Parti İstanbul Bş.Bld. Başkan Adayı): Gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yollar izliyorlar. Bu hareket çocuklarımızı daha da hırslandıracaktır."



BURAK'TAN FIRÇALI ESPRİ

Burak Yılmaz, Emre'nin yaşadığı olay üzerine esprili bir paylaşım yaptı. Takımın kamp yaptığı otelde Emre Belözoğlu ile fotoğraf paylaşan golcü futbolcu, "Yıllarca çok fırçasını yedik" notunu yazdı.







SABAH YAZARLARI NE DEDİ?



AHMET ÇAKAR: İzlanda kudurdu!

İzlanda'yı kudurtan bizim Fransa'yı yenmemiz oldu. Dolasıyla ikincilik şansları çok azaldı. Akılları sıra centilmen bildiğimiz kuzeyliler, psikolojik baskı uygulayarak moralimizi bozmaya çalışacaklar. Fakat bilmiyorlar ki biz bu konularda çok şerbetli bir milletiz. Böyle olaylar takımımızı daha da motive eder. Yenilsek bile Türkiye'de İzlanda'yı yenersek en kötü ikinci oluruz. Ama formdayız ve İzlanda'dan puan alabilecek güçteyiz. Bir puan bile Avrupa Şampiyonası için vize demektir.



LEVENT TÜZEMEN: UEFA hesap sorsun

Türkiye'nin Fransa'ya karşı aldığı gövdeli galibiyet İzlanda'nın gözünü fena korkutmuş. İzlandalılar, millilerimizi tahrik etmek ve öfkelendirmek amacıyla uluslararası bir skandala imza attılar. İzlanda-Türkiye maçı bir UEFA organizasyonudur. FIFA ve UEFA ısrarla "Respect" yani "Saygı" söylemini vurguluyorsa, bize yapılan saygısızlığın ve çirkinliğin hesabını UEFA mutlaka İzlanda'ya sormalıdır. İzlandalıların bu çirkin tavırları UEFA'ya da bir meydan okumadır. Fransa Konya'da VIP'ten girdi, VIP'ten çıktı. İzlanda'nın yaptıklarını biz yapsaydık Avrupa medyası "Barbar Türkler" diye yeri göğü inletirdi. Bize fair-play dersi vermeye çalışanlar önce kendi kapılarının önünü süpürsün.



FATİH DOĞAN: Güvenlik rezaleti

Milli Takım'a İzlanda'da reva görülenler, tam bir rezalettir. Daha önce de İzlanda'ya gelmiştik. Hiçbir sorun yaşanmamıştı. Milli Takım kafilesine zorlaştırılmış prosedür uygulandı. İzlanda'da böyle bir uygulamaya ilk kez şahit olduk. Belli ki niyetleri 6 saat uçuştan gelmiş milli takımı yormak ve yıpranmış sinirlere dokunmak. Havalimanındaki asıl tehlike ise takım çıkış anında güvenlikçinin ve polisin olmamasıydı. Ne olduğu belli olmayan kişinin elinde tuvalet fırçası ve telefonla Emre'ye yaptığı ahlaksız hareketler, İzlanda Federasyonu'nu ve İzlanda devletini sorumlu kılar ki bunun hesabını vermeleri gerekir.