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Boşnak yıldız Bajic yeniden ’da

Atiker , bonservisi Udinese’de bulunan eski oyuncusu ’i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 14:39
Boşnak yıldız Bajic yeniden Konyaspor’da

Daha önce yeşil-beyazlı formayla yıldızlaşan ve İtalya Serie A takımı Udinese'ye satılan Riad Bajic, Konyaspor'a geri dönüyor.

Forvet hattında Yatabare ve Jahovic ikilisinden beklenen verimi alamayan Konyaspor 25 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız Bajic ve kulübü Udinese ile her konuda anlaşarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Bajic'in 13 Haziran Perşembe günü Konya'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Gerdi bıraktığımız 2 sezonu Başakşehir'de geçiren Bajic 35 maçta forma giyerek 9 gol atarken, Konyaspor'da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise toplam 31 kez fileleri havalandırmıştı.

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Boşnak yıldız Bajic yeniden Konyaspor’da
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