Aron Gunnarsson: "Türkiye gerçekten iyi bir takım"

A Milli Takım'ın İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından İzlanda'nın kaptanı Aron Gunnarsson önemli açıklamalarda bulundu. İzlanda kaptanı Aron Gunnarsson'un maç sonu yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şunlar oldu:

'TÜRKİYE GERÇEKTEN İYİ BİR EKİP'

"Türkiye, kendine güvenen bir ekip, ilk 3 maçı kazanıp buraya gelen bir ekip. İyi oynarsak, kendi oyunumuzu oynarsak, kazanacağımızı biliyorduk. Türkiye gerçekten iyi bir ekip. Türkiye ilk 3 maçta gerçekten çok iyiydi. Buraya öz güvenleri yüksek geldiler. İlk mağlubiyeti biz yaşattık. Ayrıca, oynadığımız oyundan ötürü de mutluyuz."

'TÜRKİYE'Yİ UYUTMAYA ÇALIŞTIK'

"Savunma ve aramızdaki kolektif oyun mükemmeldi. Yüzde yüzümüzle oynadık. Biraz onları rahatsız ettik, uyutmaya çalıştık. Kendi oyunumuzu oynarsak kazanabileceğimizi biliyorduk."