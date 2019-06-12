Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Aron Gunnarsson: "Türkiye gerçekten iyi bir takım"

: " gerçekten iyi bir takım"

kaptanı Aaron Gunnarsson, A Milli Takımızı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Müsabaka öncesi havaalanında yaşanan skandala dair 'bunlar normal şeyler' minvalinde yorumlar yapan Gunnarsson, maç sonrası ise hakkında olumlu yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 12.6.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 08:27
Aron Gunnarsson: Türkiye gerçekten iyi bir takım

A Milli Takım'ın İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından İzlanda'nın kaptanı Aron Gunnarsson önemli açıklamalarda bulundu. İzlanda kaptanı Aron Gunnarsson'un maç sonu yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şunlar oldu:

'TÜRKİYE GERÇEKTEN İYİ BİR EKİP'

"Türkiye, kendine güvenen bir ekip, ilk 3 maçı kazanıp buraya gelen bir ekip. İyi oynarsak, kendi oyunumuzu oynarsak, kazanacağımızı biliyorduk. Türkiye gerçekten iyi bir ekip. Türkiye ilk 3 maçta gerçekten çok iyiydi. Buraya öz güvenleri yüksek geldiler. İlk mağlubiyeti biz yaşattık. Ayrıca, oynadığımız oyundan ötürü de mutluyuz."

'TÜRKİYE'Yİ UYUTMAYA ÇALIŞTIK'

"Savunma ve aramızdaki kolektif oyun mükemmeldi. Yüzde yüzümüzle oynadık. Biraz onları rahatsız ettik, uyutmaya çalıştık. Kendi oyunumuzu oynarsak kazanabileceğimizi biliyorduk."

EURO 2020 Elemeleri'nde neler oldu? Almanya - Estonya maçında gol yağmuru!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aron Gunnarsson: "Türkiye gerçekten iyi bir takım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN