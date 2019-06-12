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, Sampdoria'ya mı oluyor? İzlanda maçı sonrası o iddia...

, Fransa maçında oynadığı futbolla herkesin beğenisini toplamıştı. İzlanda maçında ise eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Öte yandan bonservisi 'ta bulunan Burak Yılmaz'ın İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın listesine girdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 12.6.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 10:39
Burak Yılmaz, Sampdoria'ya mı transfer oluyor? İzlanda maçı sonrası o iddia...

EURO 2020 Elemeleri'nde çıktığımız Fransa maçında oynadığı futbolla sahanın yıldızı olan ancak İzlanda maçında eleştirilerken kurtulamayan Burak Yılmaz için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

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Burak Yılmaz, Sampdoria'ya mı transfer oluyor? İzlanda maçı sonrası o iddia...
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