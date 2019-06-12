Burak Yılmaz, Sampdoria'ya mı transfer oluyor? İzlanda maçı sonrası o iddia...

Burak Yılmaz, Fransa maçında oynadığı futbolla herkesin beğenisini toplamıştı. İzlanda maçında ise eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Öte yandan bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Burak Yılmaz'ın İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın transfer listesine girdiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 12.6.2019 10:33Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 10:39
EURO 2020 Elemeleri'nde çıktığımız Fransa maçında oynadığı futbolla sahanın yıldızı olan ancak İzlanda maçında eleştirilerken kurtulamayan Burak Yılmaz için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.