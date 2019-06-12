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’dan orta saha operasyonu! Ya ya

, ’nun öyküsüne benzer bir operasyon için düğmeye bastı ve Seri A ekibi Inter'in 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu 'a resmen talip oldu. Belçikalı oyuncunun transferi halinde Banega'dan vazgeçilecek.

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019
Galatasaray’dan orta saha operasyonu! Ya Radja Nainggolan ya Ever Banega

İnter'e Şampiyonlar Ligi biletini getiren son haftadaki golüne rağmen yeni teknik direktör Antonio Conte'nin kaptan İcardi ile birlikte Nainggolan'ı da yeni sezonda takımda istemediğini Uzakdoğulu patronlara iletti.

2011 yılında Juventus'un başında olan Conte, Melo'yu Amerika'daki yaz kampına götürmemiş ve devreye giren Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, şimdi de Conte'nin istemediği bir başka orta saha oyuncusu olan Nainggolan'ı kiralamak için devreye girdi. İtalyan kulübünde yılda 4 milyon Euro kazanan Belçikalı oyuncu için İnter'in Galasasaray'a vereceği yanıt bekleniyor. Bu arada Banega'yı Ndiaye'nin pozisyonu için düşünen Cimbom, Nainggolan olumlu sonuçlanırsa bu transferden vazgeçecek.

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Cumartesi günü Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen Şener Özbayraklı, avukatı aracılığıyla sözleşmeyi imzaladı. Instagram hesabında Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşımları ve fotoğrafları kaldıran Şener, kışlanın yolunu tuttu. Tecrübeli sağ bek, Temmuz ayının ilk haftasında Florya'daki yeni sezon açılışına yetişecek. Bu arada Şener'in Galatasaray formalı fotoğrafları ilk kez sosyal medyadan paylaşıldı.

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Galatasaray’dan orta saha operasyonu! Ya Radja Nainggolan ya Ever Banega
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