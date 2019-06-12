Marek Hamsik'in veliahtı Eljif Elmas! Napoli kesenin ağzını açtı

Fenerbahçeli Eljif Elmas İtalya'da manşetlerden inmiyor. Corriere dello Sport, Napoli'nin talip olduğu 19 yaşındaki Makedon yıldıza tam sayfa ayırdı. Gazete Elmas'ı uzun zamandır takibine alan Napoli scoutlarının teknik direktör Carlo Ancelotti'ye verdiği raporda Eljif Elmas'ın takımın yeni Marek Hamsik'i olabileceğine vurgu yaptığına dikkat çekti. 12 yıl formasını giydiği Napoli de kaptanlığa kadar yükselen ve geçen sezonun devre arasında Çin'in Yifang kulübüne transfer olan Hamsik'in yerine genç bir yıldız adayı arayan İtalyan kulübü, F.Bahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

YÜKSEK PROFİLLİ

Gazete, F.Bahçe'nin 15 milyon Euro isteğinin Napoli tarafından makul bulunduğunu da okuyucularına duyurdu. Transfer raporunda adının yanına "yüksek profilli" notu düşülen Eljif Elmas'ın transferi için sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin, "Ancelotti'ye mutlaka transfer etmeliyiz" dediği de belirtildi.

MAREK HAMSİK NE YAPMIŞTI?

1987 Slovakya doğumlu olan Marek Hamsik, 2007 yılında 20 yaşındayken transfer olduğu Napoli'de 12 yıl forma giydi. 520 maça çıkarken 121 gol atıp 109 asist yaptı.

Bülent TİMURLENK - BİR GÖRÜŞ -

RAKAM 20 MİLYON EURO'YU GEÇER!

Avrupa'da bonservis rakamları uçuşa geçmişken, izleme komiteleri genç yetenekleri adeta kazıyarak bulmaya çalışıyor. Napoli, ufak bütçeli bir kulüp değil ama transferde başkanının politikası her zaman makul fiyata alıp, parlatıp satmak üzerine kurulu. Bu yüzden Eljif Elmas'ı çok uzun zamandır takip ediyor olmaları ve bu raporu hocaları Ancelotti'ye kabul ettirmiş olmaları tesadüf değil. Takımdan ayrılan kaptanları Marek Hamsik de çok genç yaşta Napoli'ye gelmişti. İtalyanlar, Eljif'in yeteneğinin farkında. Bu sezon orta sahasından Alan'ı da satma ihtimali olan Napoli, Eljif için piyasa kızışmadan işi bitirmek istiyor. Fenerbahçe'nin elindeki en değerli oyuncu olan Eljif için elbette ki Başkan Ali Koç, ilk gelen teklife evet demeyecektir. Başka talipler de çıktığı takdirde bu rakam 20 milyon Euro'nun üzerine çıkar.