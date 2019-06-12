Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe dünyaca ünlü sol bekle anlaştı

Fenerbahçeli Eljif Elmas İtalya'da manşetlerden inmiyor. Corriere dello Sport, Napoli'nin talip olduğu 19 yaşındaki Makedon yıldıza tam sayfa ayırdı. Gazete Elmas'ı uzun zamandır takibine alan Napoli scoutlarının teknik direktör Carlo Ancelotti'ye verdiği raporda Eljif Elmas'ın takımın yeni Marek Hamsik'i olabileceğine vurgu yaptığına dikkat çekti. 12 yıl formasını giydiği Napoli de kaptanlığa kadar yükselen ve geçen sezonun devre arasında Çin'in Yifang kulübüne transfer olan Hamsik'in yerine genç bir yıldız adayı arayan İtalyan kulübü, F.Bahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.