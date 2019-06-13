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, Fransa yolcusu

'ın da gündeminde olan Spor Toto 1. Lig takımlarından 'nun sağ beki 'ya Fransa'dan talip çıktığı öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 11:29
Kerim Alıcı, Fransa yolcusu

Spor Toto 1'inci Lig kulübü Altınordu'da yeni sezon öncesi Süper Lig ya da Avrupa'ya gönderilmesi planlanan genç oyuncular arasında yer alan sağ bek Kerim Alıcı ile Fransa Ligue 1 ekiplerinin ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan genç savunmacıyı Fransız kulüplerinin de transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Altınordu yönetimi Kerim için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken, 21 yaşındaki defans oyuncusunun bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi.

Altınordu'da Kerim'in yanı sıra kaleci Erce Kardeşler de Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

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Kerim Alıcı, Fransa yolcusu
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