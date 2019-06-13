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zenginler listesindeki tek Türk

Futbol hayatına İngiliz ekibi Arsenal'de devam eden , Forbes tarafından hazırlanan en zengin sporcular listesine 57. sıradan girdi. Listenin zirvesinde 127 milyon Dolar'lık geliriyle yer alırken, ikinci sıranın sahibi 109 milyon Dolar ile oldu.

Giriş Tarihi: 13.6.2019
Mesut Özil zenginler listesindeki tek Türk

Haziran 2018 ile Haziran 2019 tarihleri arasındaki maaşlar, primler ve reklam gelirleri incelenerek yılın en çok kazanan isimleri listesi oluşturuldu.

Forbes dergisinin artık klasikleşen en çok kazananlar listesinin zirvesinde 127 milyon dolar ile Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi yer aldı. Arjantinli futbolcu, ilk sıraya çıkan 8. isim oldu.

Messi'yi bu yıl sırasıyla 109 milyon dolar ile Cristiano Ronaldo ve 105 milyon dolar ile Neymar takip etti. 100 ismin yer aldığı listedeki sporcuların gelirleri 4 milyar dolara ulaştı.

Listede yer alan tek Türk asıllı isim Mesut Özil oldu. Arsenalli oyuncu, 30.2 milyon dolarlık geliri ile listeye 57'nci sıradan girdi. Listede olan tek kadın sporcu ise yine değişmedi: Serena Williams. Birleşik Amerikalı tenisçi, listeye 63. sırada girerken; Williams'ın gelirinin 29.2 milyon dolar olduğu hesaplandı.

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Mesut Özil zenginler listesindeki tek Türk
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