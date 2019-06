Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin efsane ismi Şeref Has hayatını kaybetti! Şeref Has kimdir?

Fenerbahçe kulübünün efsane ismi Şeref Has hayatını kaybetti. Gelen son dakika haberine göre A Milli formayı ve Fenerbahçe formasını defalarca terleten efsane isim Şeref Has, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şeref Has'ın ölüm haberinin gelmesi başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere tüm futbolseverleri büyük üzüntüye boğdu. Peki, Şeref Has kimdir? İşte yanıtı…

ŞEREF HAS HAYATINI KAYBETTİ! ŞEREF HAS KİMDİR?

Şeref Has 27 Eylül 1936; Yeniköy, İstanbul'da doğmuştur. Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. Fenerbahçe futbol takımında en çok forma giymiş beş oyuncudan biridir Şeref Has kimdir?İşte kariyeri ve hayatı...

Futbolculuk kariyerine Beylerbeyi'nde lisansiye olmak suretiyle ilk adımını atmış ve müteakiben ise önce Beyoğluspor, ardından da Fenerbahçe'de forma giymeye başlamıştır. Birçok kez Fenerbahçe ve Millî takım kaptanlığını üstlenmiştir. Şeref Has, Fenerbahçe adına 168 gole imza atmıştır. Şeref Has, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Ali Has'ın da kardeşidir.

Milli Takım kariyeri

Golcülüğü ile bilinen Şeref Has 37 kez Türk Milli Futbol takım formasını terletmiş 10 kez de milli takım kaptanlığı yapmıştır.