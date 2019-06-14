Galatasaray'da Younes Belhanda kalıcı, Mbaye Diagne gidici

Galatasaray yönetimi, Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye, Garry Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al-İttihad'a götüren William D'Avila'ya Mbaye Diagne'yi de satması için yetki vermişti. Suudi Arabistan pazarına hakim olan ünlü menajer D'Avila, Diagne için sarıkırmızılı kulübe tam 13 milyon Euro'luk teklif getirdi.

G.Saray pazarlık masasına 15 milyon Euro ile otursa da Senegalli golcünün S.Arabistan'a satılması bekleniyor. Diagne'ye kulüp bulan D'Avila, menajerliğini yaptığı Belhanda için ise S.Arabistan'da bir girişimde bulunmadı. Faslı 10 numara G.Saray'da kalmak isterken, Fatih Terim de yeni sezon planlarını Belhanda'ya göre yapıyor. Yönetim, astronomik bir teklif gelmediği müddetçe Belhanda'yı satmayı düşünmüyor. Bu arada Diagne, ülkesi Senegal'in İspanyol takımı Real Murcia'yı 7-0 yendiği hazırlık maçında 3 gol attı.

İBRA DAVASINDA DURUŞMA ERTELENDİ

GALATASARAY Kulübü'nün yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin alınan tedbir kararıyla ilgili duruşma, İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 11 Temmuz'a ertelendi. Tedbir kararının kalkması durumda Galatasaray yönetimi, tekrar seçime gidecekti. Mustafa Cengiz ve ekibi mali genel kurulda; mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmemişti