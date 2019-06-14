Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Lille ve Monaco'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için resmi teklif

Lille ve Monaco'dan ve Abdülkadir Ömür için resmi teklif

'un iki genç yıldızı ve Abdülkadir Ömür için, Fransız ekipleri Monaco ve Lille, bordo mavili kulübe resmi teklif yaptı. Ancak kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer için kapıyı kapattı.

Giriş Tarihi: 14.6.2019
Lille ve Monaco'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için resmi teklif

Trabzonspor'un iki gözde ismi Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e teklif üzerine teklif geliyor. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Satılacak oyuncumuz yok, teklifleri geri çeviriyoruz. Gerçek değerini bulmadan satarsak Türk futboluna zarar vermiş oluruz. Seneye büyük hedeflerimiz var" dedikçe iki genç yıldız adayı için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri adeta seferberlik ilan etti.

22 yaşındaki Yusuf için milli oyuncu Zeki Çelik'in de çıkış yakaladığı Fransız kulübü Lille ısrarcı… Hatta Fransız ekibi teklifini 15 milyon Euro'ya çıkarttı. Diğer genç yıldız Abdülkadir Ömür'e yine Ligue 1 ekibi Monaco talip oldu. Monaco da 19 yaşındaki Abdülkadir için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Başkan Ağaoğlu'nun her iki oyuncunun satışına da soğuk baktığı kaydedildi.

Eden Hazard'ın imza törenine damga vuran anlar! Real Madrid taraftarı o yıldızı istedi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lille ve Monaco'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için resmi teklif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN