Milli Takım iki basamak yükseldi

Türkiye A Milli Takımı, nisan ayına göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37'nci sıraya yükseldi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bir maçı kaybedip, üç maçını da kazanan Ay-Yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37'nci sıraya çıktı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin H Grubu'ndaki rakiplerinden son Dünya Kupası Şampiyonu Fransa, 2'nci sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin gruptaki diğer rakipleri İzlanda 35'inci, Arnavutluk 66'ncı, Andorra 139'uncu, Moldova ise 170'inci sırada yer aldı.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1746 -

2 Fransa 1718 -

3 Brezilya 1681 -

4 İngiltere 1652 -

5 Portekiz 1631 2

6 Hırvatistan 1625 -1

7 İspanya 1617 2

8 Uruguay 1615 -2

9 İsviçre 1605 -1

10 Danimarka 1589 -