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'nın kararında etkisi

’de serbest kaldıktan sonra ’a imza atan 29 yaşındaki sağ bek , 'tan kendisine gelen transfer teklifini ’ün yerine Martin Linnes’e rakip olmayı daha mantıklı gördüğü için reddetti. Gökhan Gönül'le Fenerbahçe'de girdiği rekabette yedek kalan Şener'in aynı gerekçeyle Beşiktaş'a gitmediği ve "Gökhan Gönül varsa Gökhan Gönül oynar" dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.6.2019
Şener Özbayraklı'nın Galatasaray kararında Gökhan Gönül etkisi

Galatasaray için geçtiğimiz cumartesi sağlık kontrolünden geçen Şener Özbayraklı, pazartesi 2 yıllık sözleşmeye imza attı ve askerlik görevini yerine getirmek için birliğine teslim oldu. Fenerbahçe'de 7 milyon TL kazanan Şener, devre arasında Beşiktaş'tan gelen 8 milyon TL'lik teklife "Hayır'' demişti. 29 yaşındaki sağ bekin G.Saray'dan yıllık 6 milyon TL kazanacağı ortaya çıktı.

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Sarı-kırmızılı takımı seçerken maddi fedakârlıkta bulunan Şener, kendisini Milli Takım'a kazandıran yeni teknik direktörü Fatih Terim ve forma şansını yüksek görmesinden dolayı bu kararı verdi. Gökhan Gönül'le Fenerbahçe'de girdiği rekabette yedek kalan Şener'in aynı gerekçeyle Beşiktaş'a gitmediği ve "Gökhan Gönül varsa Gökhan Gönül oynar" dediği öğrenildi. Brezilyalı beki Mariano'yu satmaya hazırlanan Galatasaray'da Martin Linnes'le sağ bek için kapışacak olan milli oyuncu, ilk 11 rekabetinde formayı kendisinin alacağına inanıyor.

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Şener Özbayraklı'nın Galatasaray kararında Gökhan Gönül etkisi
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