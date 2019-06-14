ÇAYKUR Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in Galatasaray'a transfer olmak istediğini söyledi. TRT Spor'a konuşan Kartal, "Vedat Muriç'in gönlü Galatasaray'dan yana ama bizim için her kulüp eşit. Şimdiye kadar gelen en yüksek teklif 2.5 milyon Euro. Galatasaray'dan sözlü, Toulouse'dan resmi teklif geldi. 3.5 milyon Euro da yetersiz bir teklif" dedi.

TFF: Sorun yaşamıyoruz

SÜPER Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, bir açıklama yayınladı: "Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir. Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır. Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek; Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır." Bu arada TFF de bir açıklama yayınladı: "beIN Sports tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Geciken bir ödeme yoktur"