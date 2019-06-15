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Suudi kulübünden ve için transfer açıklaması

'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Senegalli golcü 'ye Suudi Arabistan kulübü Al- Shabab'a transfer olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak kulübün medya direktörü Ahmad Al-Masoud'dan açıklama geldi

Giriş Tarihi: 15.6.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 11:10
Suudi kulübünden Galatasaray ve Mbaye Diagne için transfer açıklaması

'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Senegalli golcü 'nin Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı konuşuluyordu.

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Suudi kulübünden Galatasaray ve Mbaye Diagne için transfer açıklaması
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