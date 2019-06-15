Suudi kulübünden Galatasaray ve Mbaye Diagne için transfer açıklaması

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye Suudi Arabistan kulübü Al- Shabab'a transfer olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak kulübün medya direktörü Ahmad Al-Masoud'dan açıklama geldi
Giriş Tarihi: 15.6.2019 11:08Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 11:10
Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı konuşuluyordu.