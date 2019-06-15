Trabzonspor, John Ogu transferini bitirdi

UEFA'nın FFP denetimi nedeniyle transferde dikkatli adımlar atan Trabzonspor, uzun süredir temas halinde olduğu John Ogu ile anlaşma sağladı.

Nwakaeme'nin önerdiği 31 yaşındaki oyuncunun Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi bittiği için bonservis ödemeyecek olan bordo- mavililer, transferde son pürüzleri de giderdi.

Nijerya'nın 21 Haziran'da başlayacak Afrika Kupası kadrosunda yer alan Ogu, turnuva sonrası hemen Trabzon'a gelerek imzayı atacak.

Geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmada forma giyen John Ogu 3 gol attı, 2 asist yaptı?

OBERTAN VE ADEBAYOR DA VAR

Bu arada bordo-mavililerin, Erzurumspor küme düştüğü için serbest kalan 30 yaşındaki Fransız sağ açık Gabriel Obertan ve Başakşehir'den ayrılan Adebayor ile de temasta olduğu gelen haberler arasında.