İtalyan inadı

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u sezon Serie A'ya yükselen Lecce, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvarken, transfer harekâtına Türkiye'den start verdi. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'a teklif götüren Çizme ekibi, milli oyuncunun olumsuz yanıtına rağmen transferden vazgeçmiyor.Bir diğer İtalyan ekibiYıldız oyuncunun 6.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanan Beşiktaş yönetimi, Ljajic'i yeni sezonda kadroda tutmak istiyor. Ancak Bologna'ya sportif direktör olarak gelen, tecrübeli futbolcunun alınması için ısrarcı.Ljajic'in Roma'da oynadığı dönemde yakın ilişkileri olduğu Sabatini'nin bu transfer için Bologna'nın tüm şartlarını zorlayacağı belirtildi. Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic de bu transferi çok istiyor.Beşiktaş'ın iki yıldızı Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'i manşetlerine taşıyan İtalyan gazeteleri, transfer haberlerine geniş yer ayırdı. Corriere dello Sport, Lecce'nin Burak ısrarını sütunlarına taşırken, Mercato ise Bologna'nın Ljajic hedefini okuyucularına duyurdu.