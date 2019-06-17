Ahmet Çakar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemini değerlendirdi

Tüm kulüpler genç futbolculara yöneliyor. Hepsinin ekonomik durumu bozuk. Avrupa takımları da futbolcularımızı istiyor. Özellikle genç oyuncuları... Merih, Zeki, Okay, Ozan, Çağlar gitti… Duhan Aksu da Lille'e gidecek. Geldiğimiz nokta için ne düşünüyorsunuz?

Su Akar, doğru yolu bulur diye bir laf vardır. Zaten geçmiş yıllarda kulüpler bol bulamaç harcadılar. Gelen paraları çarçur ettiler. Ekonomik sıkıntılar ve UEFA'nın FFP kuralları sıkıştırdıkça iş normal yoluna girmeye başladı. Zaten bir musibet, bin nasihatten iyidir. Örnek mi; Trabzonspor… Borçları ya da UEFA'nın kılıcı olmasaydı bugün onurla ifade ettikleri, hepimizin de gurur duyduğu genç oyuncular çıkar mıydı? Ya da gençliğinden beri tanıdığım sevgili Ünal Karaman kardeşime bu kadar sahip çıkmayıp yabancı bir hocaya yönelirler miydi? Darısı tüm kulüplerimizin başına inşallah. Avrupa'ya giden gençlerimiz Milli Takımımızın yarınlarıdır. Mesela Merih.. Fenerbahçe altyapısından yetişti. Eğer Fenerbahçe o gün ciddi ekonomik sıkıntılar içinde olsaydı Fenerbahçe'de kalacak ve takımı rahatlatacaktı. Önce Alanya'ya gitti, bir sezon sonra İtalya, oradan da dünya devi Juventus'la adı geçiyor. Şimdi başka genç oyuncularımıza da Avrupa'dan talepler geliyor. Yavaş yavaş bir Ukrayna, bir Çek Cumhuriyeti, bir Belçika gibi olma yolunda ilerliyoruz. Bu ülkelerin kulüpleri belki kulüp bazında çok önemli mücadelelerde değiller. Örneğin; Belçika. Ama Belçika Milli Takımı'na baktığımızda çok büyük takımlarda oynayan büyük oyuncuları var. Galiba ülke futbolu olarak biz de bu yolda hızla ilerliyoruz.